Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2020, p. 10

El embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, llamó a las autoridades de salud a asumir que el coronavirus llegará a México y que nos va a pegar y les pidió a cerrar filas más allá de las divisiones que pueda haber en el sector .

En conferencia de prensa realizada en el Senado, luego de una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara, confió en que se eche mano de los recursos capacitados que se tiene y de los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ex secretario de Salud recalcó que México debe tomar en serio las recomendaciones de la OMS sobre la enfermedad, porque hasta ahora no han fallado y no hay que subestimarlas en lo más mínimo.

El embajador De la Fuente consideró que el tema del coronavirus podría escalar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero dependerá de cómo evolucione lo que ya es una inminente pandemia.