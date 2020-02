Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2020, p. 5

El gobierno federal analiza la posibilidad de cancelar los contratos firmados entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Braskem, filial de Odebrecht, para el complejo petroquímico Etileno XXI, así como los celebrados con astilleros españoles, porque hubo influyentismo y corrupción.

Así lo informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que este tipo de operaciones fraudulentas ya no se permiten en México, no sólo por la actitud del gobierno, porque no somos tapadera , sino por la posición asumida por el sector empresarial.

Acerca del contrato de Pemex con Braskem –firmado junto con la empresa Idesa en 2010, con vigencia de 20 años–, explicó que se está revisando con el propósito de ver la posibilidad de cancelarlo legalmente.

Porque en estos tiempos, sostuvo, ya no se permiten acuerdos como los firmados con Odebretch, que permitieron la creación de una empresa para producir polietileno y se les aseguró gas de Pemex a precio rebajado .