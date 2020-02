Además, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, signaron el Convenio para la Confianza Ciudadana con la Ciudad de México, con la finalidad de empatar las plataformas federal y local para el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias.

López Obrador llamó a empresarios y contribuyentes a cumplir con su responsabilidad como buenos ciudadanos , para que no sean vistos como un delincuente en potencia .