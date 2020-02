Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2020, p. 5

Ante las elecciones presidenciales en Estados Unidos que se celebrarán en noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sería un error optar por algún partido o candidato, por el principio de no intervención y con el fin de evitar que se ofenda a los mexicanos.

En la conferencia de prensa matutina de ayer, el mandatario informó que su administración pondrá en marcha una segunda etapa de la campaña contra el consumo de drogas, ya que la primera no tuvo el efecto esperado. ¿O ustedes consideran que pegó, llegó la primera etapa a la gente? Nada , agregó.

Aclaró que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra las mujeres que realizaron pintas en Palacio Nacional, pero subrayó que no se puede decir que el suyo es un gobierno blandengue por no dar órdenes de mano dura, porque quedaron atrás los tiempos de razias y masacres.

Al preguntarle sobre posibles acercamientos de las dos fuerzas políticas del país vecino en el contexto del proceso electoral del presente año, el jefe del Ejecutivo federal dejó en claro: No voy a intervenir en la elección en Estados Unidos, no debemos hacerlo por principio; la Constitución establece como principio la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, es un error tomar partido fuera del país, incluso hasta dentro del país. Ya cuando es jefe de Estado uno no debe tomar partido y mucho menos ir a opinar afuera .