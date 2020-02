Fabiola Martínez

El gobierno federal se propone reducir a la mitad el número de pobres para 2030 y erradicar la pobreza extrema en sus múltiples dimensiones. Que nadie se quede atrás , destaca la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030.

En tanto, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, advirtió que si no hay certidumbre y crecimiento económico, la Cuarta Transformación (4T) no tendrá éxito. Hay mucho compromiso, pero sí, ayúdenos a tener un país que facilite la inversión; necesitamos crecer, porque hay muchos pobres; tenemos un abandono en medio ambiente; si no entusiasmamos a México a invertir no vamos a cumplir nada, y si no hay crecimiento se va a dificultar el éxito de la 4T , expresó durante la presentación de la Agenda 2030.