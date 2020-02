algunos les incomoda que se les recuerde que el prianismo dejó al país hecho una desgracia en muchos aspectos. Sin embargo, ocultarlo sería convertirse en cómplice de lo ocurrido. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor M. Toledo, se reunió con integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la 64 Legislatura del Senado y señaló que los problemas ambientales que hoy fueron heredados por los gobiernos neoliberales no son nuevos. Este gobierno recibió un país hecho pedazos y el tema ambiental es uno de ellos. Encontramos alrededor de 560 conflictos y en estos nueve meses hemos dado seguimiento municipio por municipio para atenderlos, pero necesitamos la participación social . Hay que recordar que el prianismo premió al Partido Verde con esa secretaría y la convirtió en una agencia de negocios del Niño Verde. Toledo explicó que a nivel internacional el objetivo de la secretaría es la atención al cambio climático, y a escala nacional se centra en dos puntos concretos: acotar los excesos del capital y ciudadanizar la política ambiental mediante el empoderamiento de las organizaciones sociales y la traslación de las decisiones hacia la ciudadanía.

Ombudsman social

Asunto: quebrados

Leí sobre un nuevo esfuerzo del gobierno para mejorar las pensiones del apartado A del artículo 123, fue un ofrecimiento del presidente López Obrador en la asamblea de la CTM. Me pregunto cuándo tendremos los servidores públicos jubilados una real oportunidad de mejorar las magras pensiones que nos da el Issste. Entiendo que en la ley existen topes, hay una gran diferencia con las que reciben los jubilados del IMSS, casi el doble. Creo que el mal está en los topes puestos en la Ley del Issste y en la necedad gubernamental de que solamente coticemos por sueldo y sobresueldo y no por compensaciones. Así, al jubilarnos nos dan una miseria, pues incomprensiblemente el gobierno no acepta que también la compensación (que es parte integral del ingreso) cotice. Urge solución realista. AMLO tiene la palabra.

Enrique A. Romero Cuevas /CDMX

R: El problema es que IMSS e Issste están quebrados. Así los dejaron.

Twiteratti

No puede haber justicia sin justicia social. Acabar con la pobreza y disminuir la brecha de desigualdad es un proyecto con el que todas y todos debemos comprometernos. Urge satisfacer derechos sociales al trabajo, vivienda, salud y educación. Solo así avanzaremos como nación.

Arturo Zaldívar / @ArturoZaldivarL

