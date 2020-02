Asegura que el índice de asesinatos detona el malestar social

a descomposición o podredumbre del sistema capitalista está llevando a la sociedad, en este caso la mexicana, a estar realmente molesta y preocupada por el índice de asesinatos, más tratándose del género femenino. Hablo de la sociedad en general porque también existe esta preocupación del género masculino. Falta el uso adecuado de la tecnología científica y de investigación del mayor nivel para saber el trasfondo de este problema. Quién o quiénes están provocando estos hechos, tanto en el pasado como en el presente (mujeres desaparecidas y después encontradas muertas en Ciudad Juárez y en otras regiones del país algunas mutiladas).

El caso no es exclusivo en este país, también ha habido luchadores sociales y ambientalistas privados de sus vidas en varios países de América Latina.

En México, al igual que en otras naciones, las mujeres son mayoría porcentual, lo que las hace fuertes en unidad y organización. Aunque debe quedar que no siempre el asesinato de féminas lo comete el hombre, por lo tanto no es una lucha entre géneros; habría que implementar medidas preventivas y llevar las investigaciones hasta el final de los casos; es decir, que no haya impunidad.

No todos los movimientos feministas tienen claro el por qué de sus luchas, pero los que sí lo tienen toman conciencia de que la causa va en el sentido más general, para que tenga mayor éxito: antipatriarcal, anticapitalista, antimperialista y a favor del medio ambiente.

Luis Langarica Arreola

Propone tener memoria histórica y buenos sueños

Las autoridades federales de México, presididas por Andrés Manuel López Obrador, nos invitan a recuperar la memoria histórica. Muchas gracias por recordarnos a los héroes y heroínas que han ayudado a construir a México en diferentes etapas. Ojalá los jóvenes y los niños se entusiasmen al conocer la vida de valiosas personas que decidieron ofrecer todo su esfuerzo, y en ocasiones sus vidas, para el bienestar de la patria.

Soñamos con un México libre y soberano, donde todos tengamos derechos y cumplamos con nuestros deberes para construir entre las mayorías paz y justicia social.

El sueño se podrá hacer realidad en la medida en que participemos en apoyo a la Cuarta Transformación.

También debemos recuperar el antiguo horario de verano; puesto que el actual ha sido un engaño y, además, va en detrimento de la salud física, mental y espiritual de miles de mexicanos y de personas que viven en esta nación.

El neoliberalismo impuso reformas arbitrarias, jamás le interesaron ni la salud, ni la educación del pueblo y mucho menos se esforzaron por promover el estudio de la historia. Sus abanderados decían a grito abierto, incluso en universidades públicas: vivimos el fin de la historia . Para ellos, todo es mercado, ganancia y capitales financieros. Para el pueblo es importante no mentir, no robar, dormir bien, tener buena salud y conocer la historia de México.

Fernando Acosta Riveros

Busca solución a falta de pago del Bienestar

A la Secretaría del Bienestar le pido su intervención para ver cuál es el motivo por el que a mi mamá, Tomasa Soto Cortés, de 80 años de edad, no le han depositado el apoyo económico desde que le llegó su tarjeta del Bienestar en Banorte. Ella ya tenía la tarjeta rosa de la Ciudad de México. Tuvo que volver a meter papeles y la traen vuelta y vuelta, a ella y a nosotros que la acompañamos. Por eso pido su intervención.

Tomás Arellano Soto

Se solidarizan con profesor de la UAM en huelga de hambre

Las organizaciones y personas firmantes mostramos nuestra solidaridad con la huelga de hambre del doctor Edur Velasco y el colectivo Dignidad Universitaria en su lucha por los derechos universitarios y la democratización de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Vemos con preocupación que, tras 23 días de huelga, no se han abierto canales para el diálogo franco, genuino, real y permanente al más alto nivel, por lo que hacemos un llamado urgente a la apertura por parte del rector, Eduardo Peñalosa Castro, las autoridades federales correspondientes, y la comunidad universitaria para resolver el conflicto.

Llamamos a la realización de un foro abierto a la comunidad para discutir la universidad, los derechos de su comunidad, y generar los acuerdos entre las partes que permitan el resguardo de la vida del profesor y la construcción de una universidad democrática.

Blanca Estela Melgarito, Abdiel Iván Reyna Rojas, Abigail Nieto, Abigail Tepetla, Abril Landero Varga, Adolfo Vázquez, Adrián Díaz Serna, Adrián Farfán, Adriana Ivette Saldaña Magdaleno y Adriana Sarahí Chávez Gracián y 581 firmas más

Llaman a la unidad en la sección 18 de la CNTE

Los acontecimientos recientes apuntan a una fractura anticipada de la sección sindical 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).