El comisario Hugo Armando Martínez Zacarías, quien el lunes no estuvo durante el desarme de la corporación, se presentó el martes. Según el alcalde, Jesús Ubaldo Medina, estaba fuera del municipio por asuntos personales .

Guadalajara, Jal., Un comisario que no pasó las pruebas de control de confianza y en cuya oficina se encontraron residuos de drogas; más de la mitad de los policías locales sin licencia para portar armas y un sistema de videovigilancia alterno instalado en la cabecera municipal son algunas de las irregularidades descubiertas dos días después de que fuerzas federales y estatales intervinieron la policía de San Juan de los Lagos.

Señaló que el comisario Martínez Zacarías no aprobó los exámenes para desempeñar su cargo, que existe un director operativo registrado cuyo nombre no corresponde a quien laboraba en ese puesto y que no se sabe cuántos elementos hay en la policía de San Juan de los Lagos, pues de 160 referidos inicialmente, sólo 101 llegaron a la Academia de Policía, en Guadalajara, a donde se les remitió.

Las cámaras no autorizadas ya fueron desinstaladas por la Secretaría de Seguridad de Jalisco.