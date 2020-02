Ese fue su último partido antes de la sanción por 15 meses que se le impuso por su positivo.

Con los años, Sharapova se convirtió en un icono comercial primero y en una gran empresaria después. Firmó una extensión de contrato con Nike valorado en 70 millones de dólares y en 2016 la revista Forbes calculó sus ingresos, entre premios deportivos y contratos de publicidad, en más de 300 millones de euros durante su carrera, convertida en la deportista mejor pagada hasta su suspensión.

La belleza vende. Sé que es en parte por esto que la gente me quiere y eso me conviene. No me voy a poner fea expresamente , llegó a admitir quien actualmente es propietaria de varias marcas de productos de lujo que le han convertido en una lucrativa mujer de negocios.

En 2012 lanzó su propia línea de caramelos, Sugarpova, y durante su suspensión por dopaje se inscribió en un curso en la prestigiosa Harvard Business School.

La sanción por dopaje provocó que Tag Heuer suspendiera las negociaciones por un nuevo contrato de publicidad y marcas como Porsche y Nike pararon temporalmente campañas de publicidad, aunque no llegaron a cortar del todo sus vínculos con la tenista rusa.

Cuando Sharapova regresó en 2017 había desaparecido de la clasificación mundial, lo que le hizo depender de las invitaciones para poder participar en torneos de prestigio, lo que provocó protestas de muchas rivales, quienes consideraban que tenían más méritos que la rusa de participar en esas pruebas.

Además, nunca volvió a recuperar su mejor nivel por sus recurrentes problemas en el hombro.