Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2020, p. a10

Ser dueño del club Valladolid, que pretende mantener la categoría en la Primera División de España mientras liquida una deuda con Hacienda, ha generado más sufrimiento para el ex delantero brasileño Ronaldo Nazario que tener que meter el balón a las redes ante potencias como Alemania para conquistar un título del mundo.

La amplia sonrisa que caracteriza al segundo máximo anotador en mundiales con 15 tantos, sólo desaparece cuando habla del proyecto para consolidar al Valladolid en la Liga de España. Su semblante se torna serio y confiesa: En lo deportivo se sufre mucho, no había padecido tanto cuando fui jugador .

Después de sobreponerse a lesiones y de resurgir como goleador en la final del Mundial 2002 al marcar dos tantos para vencer a la Mannschaft y conseguir el quinto título mundialista para Brasil, Ronaldo cambió las canchas para emprender la experiencia de directivo.

Con un pago de 30 millones de euros, se convirtió en 2018 en el accionista mayoritario del Valladolid, club que lo ilusiona para continuar en el balompié aunque también le impuso una deuda estimada en 25 millones de euros con Hacienda, de acuerdo con medios españoles.

Ronaldo respira por haber liquidado gran parte del adeudo y evitar el descenso del club, pero el costo mermó su salud.

El año pasado conseguimos mantener la categoría, pese a que tenemos el presupuesto más pequeño de la Liga. Al final del torneo, cuando me fui de vacaciones, me hice un análisis y en todos los valores salí alto, me subió el colesterol, los lípidos, todo... había sufrido demasiado, espero sufrir menos, cuidarme más, entrenar más para esta temporada , revela con un tono que se transforma de angustia a optimismo.