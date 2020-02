Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2020, p. 4

Madrid. El Ministerio de Cultura y Deporte del gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, canceló las dos actuaciones que tenía previsto hacer el tenor Plácido Domingo el 14 y el 15 de mayo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Es el primer gesto de repudio oficial al cantante ibérico tan sólo 24 horas después de que en un comunicado Domingo asumió la responsabilidad de sus actos ante las denuncias de acoso y abuso sexual de al menos 27 mujeres en dos décadas.

Plácido Domingo comienza a sufrir la repulsa pública por su actuación tras bambalinas, cuando supuestamente utilizó su poder y su posición para vejar, acosar y abusar sexualmente de mujeres, sobre todo jóvenes en los albores de sus carreras de cantantes o trabajadoras de los grandes colosos de la ópera.

En Madrid, su ciudad natal siempre es uno de los protagonistas de la temporada lírica, ya sea en los teatros Real o en el de la Zarzuela. El próximo mayo comenzaría una serie de conciertos y participaciones en actuaciones de zarzuela.

Más que solidaridad, un deber con las víctimas

El gobierno español, que ha hecho de la lucha feminista una de sus banderas, intervino y decidió cancelar los dos conciertos en el Teatro de la Zarzuela, que depende del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

En un comunicado explica que esa determinación se debe al escándalo que desde el pasado agosto rodea al tenor. Ese instituto y el Ministerio de Cultura y Deporte manifiestan su firme apoyo a las mujeres y el rechazo a cualquier acoso, comportamiento abusivo o expresión de dominación, describen y expresan su ‘‘solidaridad” con las mujeres agredidas por Domingo.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, explicó en una comparecencia que ‘‘hemos entendido que desde que ha reconocido hechos y ha asumido responsabilidades nuestra obligación es dar cumplida cuenta a eso. No es el momento de que participe en la programación, en coherencia con unos hechos admitidos por él. Hasta ahora la situación era diferente, había una presunción de inocencia, pero cuando dice que pasó lo que pasó, con hechos gravesque afectan a numerosas mujeres, hemos decidido que no procedía seguir con su presencia y se lo hemos comunicado. Me parece que más que un gesto de solidaridad con esas mujeres es un deber. Él mismo dice que deben darse todas las responsabilidades. Hemos entendido que era lo procedente y lo justo para estas mujeres y para su propia responsabilidad”.