Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2020, p. 29

La Ciudad de México vive una emergencia en materia de feminicidios, y las autoridades tienen que acelerar la activación de estrategias y acciones que permitan que esto no tenga una escalada; así como evitar la filtración de información y castigar a los servidores públicos que incurran en ella para evitar su repetición, afirmó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México.

Al término de la ceremonia de entrega de uniformes a bomberas, la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez, señaló que la alerta de violencia de género es necesaria, en términos simbólicos, porque con el decreto emitido por la administración capitalina se tiene cubierto absolutamente todo .

Se requiere, sin embargo, cambiar la estructura casi completa de la procuración de justicia, de cómo la policía de proximidad tiene que aplicar los protocolos, contar con un análisis de contexto y que el desarrollo de las investigaciones se hagan con perspectiva de género, de lo contrario, no sirven.

Incrementar el catálogo de causales para decretar el feminicidio, expuso, abona, pero de no contar con procesos que tengan perspectiva de género, no es importante, con todo respeto, porque no vas a llegar a aumentar la pena, porque no te estás yendo al proceso .