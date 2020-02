Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Después de señalar que los conservadores son machistas, oportunistas y discriminadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que no se disfracen de feministas ni utilicen el movimiento en defensa de las mujeres con el fin de actuar en su contra.

Desde Palacio Nacional, los instó a que levanten su propia causa, como ha actuado la reacción en la historia de México cada vez que se lleva a cabo un proceso de transformación . Al mismo tiempo, ayer se pronunció en favor de impulsar una campaña contra el machismo, porque nosotros no somos machos .

En medio de la polémica, señaló que todo mundo puede manifestarse, porque es un derecho. No se trata de una concesión. Además, las libertades se conquistan, no se imploran, no se obtienen de rodillas, se ganan luchando de pie y caminando hacia adelante .

Lo único que planteamos, agregó el mandatario, es no a la violencia, a la manipulación, al oportunismo .

En la conferencia de prensa matutina, sostuvo que su gobierno no es machista, pues tanto ahora como cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México impulsó la equidad de género en programas sociales y la composición de su gabinete.

Explicó que de aproximadamente 11 millones de beneficiarios de los programas sociales, 53 por ciento son mujeres, y detalló que a ellas se entrega 50.8 por ciento de las becas para estudiantes de nivel medio superior y 53.7 por ciento de las destinadas para universidades.