Luego de las protestas, los padres de menores que padecen cáncer aseguraron que las carencias son diversas en instituciones, como en el Hospital 20 de Noviembre del Issste, donde no hay Eltrombopag ni Pel filgastrim, mientras usuarios de los servicios de salud en Jalisco y Guerrero aseguraron que los medicamentos no han llegado .

▲ Afectadas por cáncer protestan frente a Palacio Nacional. Foto Pablo Ramos

Al mismo tiempo, en la conferencia de prensa matutina, López-Gatell precisó que los nuevos casos de ese tipo de cáncer pueden ser absorbidos, junto con los 22 mil que atienden hospitales públicos.

Resaltó que la Fucam ya no recibirá recursos públicos, porque el esquema que aplicaba el extinto Seguro Popular para financiar entidades privadas no se considera lo más transparente ni eficiente, y por eso se ha tomado la decisión de ya no seguir contratando a ese proveedor .

Sostuvo que en forma oportuna el Instituto de Salud para el Bienestar acordó con la Fucam seguir financiando con recursos públicos el tratamiento que actualmente otorga. A las pacientes no se les va a suspender el servicio , pero los nuevos casos se atenderán en instituciones públicas.