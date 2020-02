Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Miércoles 26 de febrero de 2020, p. 3

La advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de una pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) pretende alertar a aquellos países cuya infraestructura de salud no es sólida y carecen de capacidades para enfrentar la enfermedad, sostuvo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. México tiene los protocolos y la infraestructura para hacerle frente cuando se presente porque, confirmó, aún no ha llegado al país.

Durante el informe semanal de Salud, el subsecretario aseveró que la remoción del director del Instituto Nacional de Neurología (Miguel Ángel Celis) obedeció a sus deficiencias administrativas. La decisión de la Junta de Gobierno no cuestionó su formación médica; se documentaron muy graves problemas de incapacidad técnica que llevaron a que hubiera desabasto en el hospital .

El presidente Andrés Manuel López Obrador censuró otra vez el abandono del sector salud, en aras de que creciera el papel de la iniciativa privada: Los gobiernos neoliberales querían que el Estado se diluyera y dejar todo al mercado. Por eso estamos enfrentando falta de espacios, camas, equipos, hospitales . Dijo que no está contra la participación privada, “pero el Estado está obligado a garantizar la salud de todos.

“Tenemos casi 60 por ciento de la población sin seguridad social. Un campesino que va a un hospital privado ni lo reciben, le dicen: ‘¿Qué tiene?’ ‘No, pues me duele acá’. ‘No, no, no, qué tiene de dinero’. Ese es el fondo del asunto.”