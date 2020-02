¿Y

de dónde sale tánto dinero? El sueldo de un secretario de Estado en el gobierno de Felipe Calderón no excedía los 200 mil pesos mensuales, incluyendo prestaciones y un bono de desempeño. Sin embargo, César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, solicitó a un juez que deje en libertad al policía del panismo bajo una garantía de un millón de dólares, que en parte representa el valor de propiedades que tiene o admite tener.

Vale recordar que otro pollo gordo, Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos, detenido en España, pagó un millón de euros como fianza para permanecer en libertad mientras se desarrolla el proceso de extradicion a México. El abogado De Castro aseguró que García Luna no tiene la menor intención de darse a la fuga ni los recursos para hacerlo, pues prácticamente está en bancarrota. García Luna dio al gobierno su pasaporte y su tarjeta de nacionalidad, no tiene activos a su disposición y la idea de que escaparía a México, donde no tiene acceso al sistema financiero y enfrentaría arresto y enjuiciamiento, es absurda , destacó. Sin embargo, no menciona a los amigos del detenido. Tiene, entre otros, a Felipe Calderón, a quien se le artribuyen recursos de sobra. García Luna está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva por el tráfico de cocaína y falso testimonio.Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas. El abogado también argumentó que la garantía quedaría asegurada con propiedades de García Luna valoradas en un total de 1.2 millones de dólares. El juicio a García Luna, señaló el litigante, probablemente no ocurrirá hasta 2021.

Facebook

¿Cuánto estima que sería justo que Facebook le pagara por su información de contacto? Usuarios alemanes querrían que la red social les cubriera alrededor de 153 pesos al mes, mientras en Estados Unidos sólo buscarían 67 pesos, según un estudio sobre cómo en varios países valoran su información privada.

El estudio del grupo de expertos Technology Policy Institute es el primero que intenta cuantificar el valor de la privacidad y los datos en línea. Evaluó cuánto vale la privacidad en seis países, al observar los hábitos de la gente en Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Colombia y Argentina. Para Facebook es un negocio fantástico disponer de nuestra información, es la base de sus ventas de anuncios. Así pues, somos sus socios en cierto sentido.