Con 12 relatos cortos el autor hace una crítica a la monotonía que impone una sociedad, ‘‘donde la tecnología no alcanza a rescatar ni consolar a la insolente realidad.

‘‘Me llama la atención esas personalidades marginales que aparecen en el libro, que hacen el intento por salir de la totalidad que impone una realidad basada en reglas absurdas; si lo logran eso ya no me compete. Lo importante es ese momento en que lo intentan, me interesa su lucha”, explica en entrevista con La Jornada el también fotógrafo Pedro Zavala (Ciudad de México, 1981).

El filósofo Pedro Zavala Chaparro sostiene que no ve a la ciencia ficción como una premonición ni una crítica al avance tecnológico; ‘‘la pienso como herramienta para entender el presente, una visión crítica de la realidad; en los cuentos toco temas como el desempleo, las adicciones”.

▲ Pedro Zavala Chaparro sostiene que la ciencia ficción es una herramienta para entender el presente. Foto Israel Campos

El LSD de cuarta generación que consumen androides, secuestros hechos por robots y amanuenses mecanizados son algunas de las historias que articulan un futuro distópico que el autor expresa en el libro.

Formación en el taller de cuentos de Alberto Chimal

La influencia que tuvo Pedro para realizar esa obra la atribuye a su desarrollo personal; ‘‘hay cuentos en los que ya no me reconozco, otros no sé si volvería a escribirlos ahora con más edad y un hijo. Los escribí hace unos años, cuando formé parte del taller de cuentos de Alberto Chimal; recuerdo que tenía la necesidad de expresarme desde la ciencia ficción’’.

La literatura y la cultura popular jugaron un papel protagónico para que el autor escribiera esos cuentos. ‘‘Las lecturas de mi infancia me influyeron para abordar la ficción, los autores que tomé de la biblioteca de mis padres son Julio Verne e Issac Asimov; en mi adolescencia me influyó mucho Phillip K. Dick y por supuesto la cultura popular ochentera, en relación con la ciencia ficción y el futurismo; también películas como Stars Wars y Blade Runner. En el presente sigo en el camino de las novelas, trabajo en una que aborda el fotoperiodismo en México, que, me parece, desde hace varios años ha sido silenciado”.