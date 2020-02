Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de febrero de 2020, p. 3

Madrid. El tenor español Plácido Domingo emitió un comunicado en el que pidió perdón por las acusaciones de abuso y acoso sexual en su contra, al admitir toda la responsabilidad .

Lo hizo público minutos después de que trascendiera que la investigación abierta en su contra por el sindicato de artistas musicales de Estados Unidos lo había encontrado culpable de hasta 27 casos de abuso sexual a mujeres y que habría tenido una conducta ‘‘inapropiada” durante más de dos décadas.

El tenor, acorralado por las acusaciones en su contra y denigrado en numerosos teatros de ópera en Estados Unidos y en otros países, finalmente decidió reconocer su ‘‘responsabilidad” y pedir ‘‘perdón”. Al respecto, entregó un comunicado a la agencia Europa Press, en el que acepta toda la responsabilidad por las acciones denunciadas en los últimos meses.

La primera indagación, efectuada por el sindicato de artistas musicales de Estados Unidos, arroja conclusiones contundentes: culpable de utilizar su situación de poder para vejar y abusar sexualmente de cantantes y trabajadoras de los teatros, quienes además se reprimieron a sí mismas para denunciar la situación ante el temor a que el poder del tenor en el mundo de la ópera supusiera el final de sus carreras o el ostracismo profesional.

De agosto a la fecha la figura de Plácido Domingo se tambaleaba, sólo sostenida por algunos teatros españoles y europeos que mantenían su cartel a pesar de las críticas que se hacían cada vez más intensas a su presencia en los escenarios.

La investigación del sindicato de músicos de Estados Unidos llevó a Domingo a reconocer su culpa mediante un comunicado que entregó ayer a la agencia española Europa Press, en el que acepta ‘‘toda la responsabilidad” por las acciones denunciadas en los meses recientes.

‘‘Me he tomado un tiempo en los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias colegas mías han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas como para hablar, y quiero que sepan que estoy realmente arrepentido por el daño que les he causado. Acepto la plena responsabilidad de mis actos, y he crecido a partir de esta experiencia.’’, reporta Ap.

Añade que está ‘‘comprometido’’ a impulsar un cambio ‘‘positivo’’ en la industria de la ópera para que ‘‘nadie tenga que pasar por lo mismo. Mi ferviente deseo es que esto resulte en un espacio más seguro para trabajar, y espero que mi ejemplo empuje a otros a seguir mis pasos”.

Investigación ordenada por la Ópera de Los Ángeles

El origen de la caída en picada de Plácido Domingo se inició el pasado agosto, cuando un reportaje de la agencia Ap destapó una supuesta conducta de abusos y acoso protagonizada por el tenor durante décadas, en las que se sirvió de su condición de primera figura de la ópera para conseguir favores sexuales. Incluso bajo amenaza o coacción, según el relato de algunas de las afectadas.