Propuso aumentar el dinero disponible con la reconversión de programas sociales, pues faltan intervenciones para cuidado sensible y especial a niños víctimas de violencia.

De todas maneras, la nueva estrategia es un avance que todavía no existe para el grupo de adolescentes. Son 13 millonesde jóvenes para los que los recursos públicos son todavía más escasos y las políticas dirigidas a ese sector son más de contención para que no se involucren en el crimen organizado, para evitar que caigan en adicciones o prevengan formar parte de la estadística de embarazos no deseados.