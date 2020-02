H

ace 20 años, el 29 de febrero de 2000, defendí en mi Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM una tesis titulada La construcción del Partido de la Revolución (1928-1946), que me per­mitió obtener el grado de maestro en historia de México. El título partía de una hipótesis que no se sostuvo en la investigación: la idea de que el Partido Nacional Revolucionario-Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional (PNR-PRM-PRI) eran la misma cosa con nombres distintos, y que las dos primeras etapas eran la de construcción (PNR) y consolidación (PRM) del partido de Estado.

Hallé que los cambios experimentados por el partido gobernante entre 1936-38 y 1945-47 no fueron de forma, sino de fondo e implicaron un recambio casi total de los cuadros dirigentes. En 1946, el PRI aparece como instrumento de control político y manipulación de masas al servicio del Estado y del presidente, quienes habían fijado, mediante alianzas explícitas, para quiénes gobernarían: en 1939, el candidato Manuel Ávila Camacho y su jefe de campaña, Miguel Alemán, llegaron a un acuerdo con el Grupo Monterrey (GM), cabeza económica e ideológica del empresariado mexicano. El GM venía de un largo conflicto con Lázaro Cárdenas, iniciado en 1935, cuando Vicente Lombardo Toledano apoyó el intento de creación de sindicatos de clase contra los sindicatos blancos, en las empresas de Eugenio Garza Sada. Durante nueve meses hubo tiroteos, cierres y maniobras por ambas partes. Cárdenas fue a Monterrey en febrero de 1936 y dictó su Discurso de 14 puntos, en que censuraba acremente al GM por oponerse, incluso con violencia, a la organización obrera y la aplicación de la legislación laboral. Finalmente, pese al apoyo masivo de los trabajadores, se impuso el GM.