César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2020, p. 13

El ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que nunca tuvo evidencia de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón, tuviera nexos con el crimen organizado.

Ninguna de las fuentes nacionales o internacionales me llamó jamás la atención con seriedad de la vinculación de García Luna con alguna organización criminal. A mí jamás se me pasó información alguna, yo quiero pensar que al (ex) presidente (Felipe Calderón) menos, en ese sentido sí compartíamos información similar. No le he dado especial seguimiento al asunto, entendiendo que este tema se está ventilando en otra jurisdicción. Si esa evidencia se materializa ocho o nueve años después, primero hay que entender por qué se tardó en materializar , señaló.