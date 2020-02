Víctor Ballinas y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2020, p. 13

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, aseveró que hasta ahora, en las investigaciones en curso y otras que ya han sido judicializadas en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, no está involucrado el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Entrevistado en el Senado, al concluir la instalación de la Mesa de Alto Nivel en Materia de Subcontratación o outsourcing, el funcionario detalló que la UIF entregó a la Fiscalía General de la República cuatro asuntos más, de los que obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes, pero no precisó contra quién o quiénes fueron girados los mandamientos judiciales.

Además, indicó que están por cerrarse otras dos investigaciones contra el ex titular de Pemex, que se encuentra detenido en España. Una, precisó, relacionada con la empresa Fertinal y la compra de acciones por 635 millones de dólares, y la segunda, por la adquisición de 51 por ciento –también de acciones– de un astillero en Galicia, España, que causó a Petróleos Mexicanos una afectación por 50 millones de euros.

–¿Al ex presidente Peña Nieto no lo investigan por corrupción?