En su justificación a las compras consolidadas, destacó que el informe de la Oficialía Mayor de Hacienda relacionado con 2019 sobre los ahorros reportaba 200 mil millones de pesos.

Mencionó que se tiene que bajar el costo del gobierno, “nada de que se compran productos chatarra y caros, porque hay moche, porque hay soborno. Ya no hay 10 por ciento, bueno, ni siquiera era ya 10 por ciento, se pasaban, era mucho más. Ya no hay eso de que ‘Te doy este contrato, pero te mochas’”.

En referencia a las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública sobre el desempeño de los superdelegados, López Obrador dijo que primero se tienen que probar las acusaciones. “Hay que ser serios. Si hay una denuncia y existen pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato; eso no se va a permitir.

Ya no hay partido de Estado, ese es otro cambio, no se permite que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o a candidatos. No se acepta, no se permite. No sólo se le despide, se presenta denuncia a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. No voy a sudar calenturas ajenas, no voy a proteger a nadie .