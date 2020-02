L

as Águilas siguen volando, no sólo al liderato general de la Liga Mx, sino en su desempeño y cerrando heridas. Dieciséis años tuvo que esperar la afición del América para volver a celebrar una victoria en Monterrey, al tiempo que el campeón del futbol mexicano sigue derrumbado, ya no digo se derrumba , porque luego de tres empates y cuatro derrotas en las primeras siete fechas del torneo, ya hasta se empieza a ver difícil que alcance la fase final. Son simples matemáticas.

Y Miguel Herrera se ha recuperado de las bajas, de que medio equipo se le haya ido en los últimos cuatro torneos, no, corrijo, podríamos decir que se le fue un equipo completo…

Desde su portero estelar Agustín Marchesín, Osvaldo Martínez, Rubens Sambueza, Guido Rodríguez –que llegó a ser el referente futbolístico del equipo–, Pablo Aguilar, Diego Lainez, Oribe Peralta, Mateus Uribe, Edson Álvarez, por mencionar a los más significativos, además de las lesiones de Nicolás Castillo (que no regresará este torneo), Renato Ibarra y Nico Benedetti (y su lamentable lesión con la selección de Colombia), Ibargüen, Aguilera, Giovani, Bruno Valdez y así podríamos seguir.

La baja que parece haber sentido menos que ninguna el cuadro americanista es la de Ricardo Peláez, quien se fue a vender su discurso a Cruz Azul, que hoy repunta sin su presencia, y luego a Chivas, que apenas lograron la victoria ante Xolos la semana pasada. Ese triunfo no le ayuda, al menos por ahora, para mejorar sus vergonzosa posición en la tabla de cocientes, aunque exista la amenaza de la FMF de suspender el ascenso y el descenso durante varias temporadas.