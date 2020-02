Pero como la alerta sanitaria alcanza para todo, ayer el inenarrable salvaje de las Casa Blanca, Donald Trump, aseguró que el coronavirus está muy controlado en Estados Unidos y –bola de cristal en la mano– dijo ver que el mercado de valores va muy bien . Sin embargo, más tardó en decirlo que Wall Street en caer 3.6 por ciento respecto del cierre del viernes, el mayor descenso en dos años.

En el caso interno, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 2.2 por ciento (cerca de mil puntos); el tipo de cambio peso-dólar se depreció poco más de uno por ciento ( debido a una mayor percepción de riesgo entre los inversionistas del sector, derivado de mayores temores por la expansión global del coronavirus , según dicen) y el precio del barril mexicano de exportación se redujo 2.06 dólares, para cerrar en 46.41. Sin duda, el coronavirus puede convertirse en pandemia, pero es un hecho que desde hace años la economía mundial está semiparalizada y los teóricos del neoliberalismo ya no saben qué inventar para cubrir las apariencias.

Las rebanadas del pastel

Cuando la cúpula empresarial asegura que “una regulación altamente restrictiva de la subcontratación ( outsourcing) conllevaría efectos nocivos en la economía, pues no sólo se perderían empleos, sino que se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones” (y atrás de ella se escuchan los aplausos de sus siempre serviciales Ricardo Monreal y Luisa María Alcalde), hay que leer correctamente: no toquen nuestra mina de oro (una de tantas). Dicen los barones que sólo hay que aplicar la legislación actual (cortesía de Felipe Calderón, en 2012) que no ha acabado de instrumentarse; no debe cambiarse algo que aún no ha sido probado y medido con suficiente tiempo . ¡Qué cara más dura!

