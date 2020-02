Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2020, p. 21

La Secretaría de Economía informó que el domingo, alrededor de las 10:30 horas, detectó un ataque cibernético en algunos de sus servidores; no obstante, aseguró, la información sensible de la dependencia y de usuarios no se vio comprometida.

En un comunicado indicó que, pese a no haber afectaciones, como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías de la Información solicitó a los proveedores aislar todas las redes y servidores.