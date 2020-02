Hernán Muleiro

Especial Para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2020, p. 4

La banda Luna fue formada en Nueva York en 1991 por el guitarrista y cantante Dean Wareham, junto con la excepcional bajista Britta Philips. En entrevista reflexionan sobre diferentes aspectos de sus 30 años de carrera haciendo canciones simples y conmovedoras.

‘‘Cuando estás solo y la ciudad te provoca soledad/ siempre puedes ir al downtown”. Ella abre las manos mientras canta el clásico radial de Petula Clark. Para terminar de acentuar la teoría de que el pop de pocos acordes no empezó con The Velvet Underground, la prueba de sonido sigue con Be my baby de The Ronettes. No es fácil hablar de Luna o de Galaxy 500 sin mencionar a la banda de Lou Reed.

Galaxy 500 y Luna tomaron el lado menos maldito de V.U, la jam repetitiva, un paseo por el lado salvaje sin detenerse excesivamente en su costado más escabroso. No fueron los únicos; por ejemplo, los ingleses Television Personalities dedicaron buena parte de su discografía más cerca a canciones monótonas y bellas como Here She Comes now que de la electrocución narrada de Sister Ray.

En canciones como Strange, del proyecto anterior de Galaxy 500, Wareham describió una serie de pequeñas acciones cantadas con un tono dramático que sugería un profundo sentimiento de alienación universal.

Los años pasaron y Galaxy 500 se transformó: por un lado en Damon & Naomy y, por otro, en Luna. El tono de voz bajó su dramatismo y Luna se convirtió en una banda con un sonido aceptable para la industria, aunque sus seguidores probablemente agradezcan la ausencia de la sobrexposición musical.

La canción es la misma; el destinatario cambia

–¿Cuál es la diferencia entre tocar una canción con un tema personal y una que no?

–Wareham: es raro, porque la canción puede empezar siendo personal, pero cambia 20 años después. La persona a la que le cantabas ya no es parte de tu vida, pero la canción sigue siendo la misma, como dice la expresión.

–Philips: es menos embarazoso, porque cantar una canción sobre algún hecho puntual cuando recientemente sucedió es una experiencia diferente.

–¿Qué elemento de los que usan para tocar no resignarían a la hora de hacer una gira?

–Wareham: los pedales, es difícil hacer recitales sin ellos. Lo único que alquilamos hoy fue el cuerpo de la batería.

–Philips: Fender precision bass es el único instrumento que toco.

–¿Cómo decidieron hacer el disco Penthouse entero?

–Wareham: Las personas nos piden que toquemos discos completos; es más para la gente que para nosotros, vende boletos.