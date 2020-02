▲ La función de la cultura no sólo es la exhibición, sino crear una conciencia y sociedades mejor integradas, considera Enrique Márquez. Foto Cristina Rodríguez

‘‘Nos han preguntado si la traeremos a México, pero considero que no tendría el mismo significado. En cambio, estamos preparando otros proyectos que no sólo van a divulgar y a trabajar con los vínculos culturales de los mexicanos e hispanos que viven allá, sino con la sociedad estadunidense.

Desde esa línea, se prepara una magna exposición acerca de la generación beat, adelanta Márquez, quien narra que hace cuatro años tuvo oportunidad de ver en el Centro Pompidou de París la muestra Beat Generation.

‘‘Estoy solicitando, junto con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, que venga a México parte de esa muestra que es impresionante: exhibieron en una vitrina de 34 metros de largo todo el manuscrito de En el camino, de Jack Kerouac.

‘‘Lo importante es que se vea cómo ellos: Kerouac, Allen Ginsberg y William S. Burroughs, dejaron una huella muy importante. Por lo pronto ya hay quien ubicó los cuartos de azotea donde vivieron entre las colonias Condesa y Roma. Estaría padrísimo hacer esa exposición primero en el Palacio de Bellas Artes y luego llevarla a Estados Unidos, porque además En el camino tiene un registro impresionantede los espacios de México, y Kerouac tiene otro librazo que es Mexico City Blues. Todo eso casi no se conoce.

‘‘A los mexicanos hay que decirles también que no seamos tan estereotipados, que nuestra relación con Estados Unidos no es sólo con un gobierno. Esa es la función de la cultura, no sólo la exhibición sino crear una conciencia y sociedades mejor integradas”, concluye el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la SRE.

Obras de alrededor de 60 artistas

La exposición Vida americana: los muralistas mexicanos rehacen el arte estadunidense, 1925-1945 se enfoca en los ‘‘tres grandes” muralistas de México (Rivera, Siqueiros y Orozco) y en el arte del país del norte creado en ese periodo; sin embargo, incluye obras de alrededor de 60 artistas de ambas naciones cuya interrelación detonó ‘‘narrativas épicas acerca de la historia de Estados Unidos y su vida cotidiana, para utilizar su arte como protesta ante las injusticias económicas, sociales y raciales”.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) colaboró con el préstamo de 14 obras provenientes de los museos Nacional de Arte, de Arte Moderno y Carrillo Gil. La exposición concluirá el 17 de mayo.