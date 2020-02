Con los programas sociales de la Cuarta Transformación quizá pronto haya jóvenes mejores, pero ellos no son los genéricamente responsables de la violencia. Quizá no sea aventurado decir que la verdad subyacente es que estamos en un atolladero que nadie entiende.

a trituradora de la opinión especializada en violencia y parte de la general tienen amplias razones para inconformarse con la evolución negativa que ella acusa. Las cosas no van bien. Con esta expresión no se pretende sumarse a lo anterior. Los hechos son una verdad categórica, lamentablemente.

Aquellas definiciones esenciales de campaña y posteriores sobre el tema violencia fueron imaginativas: justicia transicional, nuevas instituciones, amnistías, programas sociales, combate a la corrupción y la impunidad, formación profesional y más, pronto se vio que por encima de sus cualidades había una fuerza de tal dinámica que cualquier previsión de ese orden resultó corta al primer round. Recordando a Clausewitz vale una frase: Ninguna estrategia sobrevive al primer día de acción

No fue un cálculo equivocado, fue irreal y sigue siendo incierto, como lo es la apreciación de parte de todos sobre la verdadera naturaleza de lo que enfrentamos. No la conocemos. La violencia actual en sus formas criminal y social no la conocíamos y no la conocemos.

Entonces cualquier idea fundada en ideas dispersas coactivamente iría, si bien, a un éxito sólo parcial. Confrontamos un fenómeno desconocido con patrones más o menos remozados, pero que corresponden al pasado para el cual tampoco fueron respuesta.

La aproximación de naturaleza sociológica y si se quiere antropológica de la violencia ha quedado para otro día. Las formas conocidas de ella también tienen ese sustento, pero pareció que no era indispensable tal sofisticación. La fórmula aplicada por décadas fue confiarla al cuerpo militar y este respondió de acuerdo a sus cánones y posibilidades. Ahora vemos que no da para más y no tene-mos sustituto.

Una hipótesis sobre qué nos espera por la ruta en que vamos es inescrutable, por ello mismo, altamente preocupante. Toda respuesta a qué debemos hacer resulta sólo una hipótesis dificultosa y comprometedora. Así no damos para más.

El trabajo poco constructivo de las trituradoras poco ayuda a entender una realidad sobre lo que nos ha rebasado. Los espíritus acusatorios cuando a la larga se limitan a ello, son legítimos, sin duda, obligatorios, pero el país necesita algo más de todos.

Desde el horizonte de Washington nos mandan aviso: ¿Quieren que les digamos cuál es su problema y cómo deben resolverlo? Ahí les va William Barr, adelantado de Trump para ponerlos en orden.

