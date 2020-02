Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Viernes 21 de febrero de 2020

Chihuahua, Chih.., Un testigo protegido que participó en el juicio contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry –acusado de colaborar en el homicidio de Miroslava Breach Velducea–, mostró una captura de pantalla de su teléfono celular que muestra mensajes en los que la corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte de Juárez informa que hizo saber al gobernador panista Javier Corral Jurado las amenazas que recibía por conducto de políticos panistas enviados por el grupo criminal Los Salazar.

En la imagen de una conversación en WhatsApp, ocurrida antes del 23 de marzo de 2017, el día del crimen, el testigo protegido allegado a Miroslava Breach le pregunta a la comunicadora cómo se encuentra. Bien, me llamó (Javier) Corral el viernes pasado, en muy buena postura frente al tema del que hablamos. Dijo que no me preocupara, que él tomaría cartas en el asunto con el alcalde de Chínipas , responde la periodista.

Qué bueno. Que calmen el tema en lo político , prosigue el testigo.

No sé si lo haga, pero al menos (Javier Corral) se mostró sensible; hace la diferencia , se lee en otro mensaje de la corresponsal de La Jornada.

En el primer día del juicio, las hermanas de Miroslava Breach testificaron ante un juez federal que Corral Jurado sabía sobre los distintos mensajes y amenazas que le hacían llegar los mensajeros del narco a su hermana, refiriéndose al menos a tres funcionarios panistas involucrados en grabar ilegalmente por orden de Crispín Salazar, líder de una célula criminal, a Miroslava.

Al día siguiente, el político panista respondió que las hermanas de Miroslava mienten, con todas sus letras , que él no tuvo conocimiento de las amenazas y que curiosamente esto sale una vez que la investigación pasó al ámbito estatal.

Recriminan a mandatario estatal