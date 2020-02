Derivado de todas estas situaciones que enfrentamos las mujeres y que además, desgraciadamente, no son las únicas, es imposible no reconocer o tratar de aminorar el enojo y los reclamos de la sociedad, específicamente de las mujeres que todos los días siguen viviendo violaciones constantes a sus derechos .

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que el homicidio agravado de mujer es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, y el feminicidio no se castiga diferente porque se trate de una mujer, sino porque es un crimen de odio por motivos de género; por ello el tipo penal de feminicidio tiene sentido, se puede mejorar, se puede perfeccionar, pero no puede desaparecer , afirmó el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar.

Sin embargo, sostuvo: “entendemos que en este momento nada de esto es suficiente; estamos viviendo una realidad crítica no sólo en México, sino en muchos países del mundo. Hay una realidad, que hay que decirlo de manera clara, no es reciente; se ha venido gestando desde hace muchos años, merced a la cual la discriminación a la mujer se está haciendo más aguda y la violencia sexual y física contra su integridad, también.

Están matando a las niñas y a las mujeres en muchos lados del mundo, y no podemos seguir permitiéndolo.

Señaló que desde su perspectiva hay varias soluciones que pudieran verse, “algunas son de largo plazo, pero son las únicas que pueden resolver el problema en definitiva, como es claramente el tema de la enseñanza: debemos cambiar la forma en que educamos a nuestras niñas y niños, esta educación machista en la cual a veces de manera subrepticia hacemos creer a los niños que son superiores y a las niñas inferiores; eso tiene que acabar porque ese micromachismo que se va reproduciendo a lo largo de la vida termina en violencia sexual y feminicidios.

“Si los hombres no somos empáticos con las mujeres, no seremos capaces de acompañarlas en la lucha por sus derechos, la cual requiere la participación activa de los hombres, porque es un problema de toda la sociedad, una sociedad donde matan a las niñas y a las mujeres por el sólo hecho de serlo; no es una sociedad justa, democrática ni libre.