Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 21 de febrero de 2020, p. 5

Temas como la presunta investigación al ex presidente Enrique Peña Nieto por el caso Emilio Lozoya, como lo publicó The Wall Street Journal, no pueden litigarse en los medios, señaló el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.

El ex secretario de Gobernación, entrevistado sobre la presunta investigación que se hace a Peña Nieto por el caso de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), según publicó el WSJ, señaló: hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador públicamente dice que no tiene conocimiento de nada al respecto. Entonces, hay que ver qué dice la autoridad, no un medio .

Osorio Chong subrayó: si no existe hoy una denuncia, si no hay un planteamiento al respecto, no hay mucho que comentar .

–El Presidente también señaló que ahora la Fiscalía General de la República (FGR) es independiente, por lo que ya no le informa al titular del Ejecutivo –se recordó al senador.