Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 21 de febrero de 2020, p. 5

La compra de las empresas chatarra de fertilizante que causó la detención de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), “suponemos (…) llevó el visto bueno del (ex) presidente (Enrique Peña Nieto)”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estimó que la operación dejó una utilidad o robo de 5 mil millones de pesos. Aunque precisó que su gobierno no presentará denuncia contra el ex mandatario, aclaró que desconoce a quiénes indaga la fiscalía, porque es autónoma.

De acuerdo con una publicación del diario estadunidense The Wall Street Journal, la Fiscalía General de la República (FGR) estaría investigando al ex presidente como parte del caso de corrupción vinculado a la compraventa de las plantas de fertilizantes.

Consultado al respecto ayer en la conferencia de prensa diaria, López Obrador indicó que no cuenta con información que apunte a una investigación de ese tipo y, en cambio, lo que está en curso es un proceso contra Lozoya.

No obstante, aclaró que la fiscalía no tiene por qué informarle de sus acciones, ya que ahora es una instancia autónoma del gobierno, en contraste con administraciones pasadas, cuando no se hacía nada si el Presidente no lo ordenaba o no lo autorizaba .

Por ello, afirmó, “era el Ejecutivo el que más propiciaba la corrupción, era la fuente principal de corrupción… empezaba desde arriba”.

Más tarde, en la misma conferencia de prensa en el salón Tesorería, López Obrador se dijo convencido de que la población no permitirá el regreso de gobiernos enmarcados en la corrupción.