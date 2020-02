H

oy, la segunda parte de este repaso a través de la música que, lejana a los estándares comerciales, generó el año pasado con atmósferas dueñas de su universo propio. Álbumes para oídos exigentes, de no tan fácil acceso a las multitudes, a pesar de que la creatividad aquí rebosada es mucha. La aproximación internacional de hoy abarca música experimental, jazz y tradicional fusión (world). En 2019 creció la sonoridad africana como tendencia.

Experimental

The Art Ensemble of Chicago. We are on the Edge y Angel Bat Dawid. The Oracle (Estados Unidos). Todos, de Chicago. El primero, ensamble creado en 1969 por Lester Bowie, con el legendario Roscoe Mitchell hoy al frente en metales, más 15 invitados; música contemporánea con ascendentes de jazz; spoken word, violines: excéntrica delicia. La segunda, virtuosa clarinetista, ofrece una fantasía de metales con voces soul etéreas, baterías suaves, free style torcido y ricos toques contemporáneos.

Damon Locks & Black Monument Ensemble (EU). Where future unfolds. Gran plato lo-fi liderado por Locks más 15 músicos y cantantes. Poesía social, cantos góspel, percusiones afro-tribales, metales soul-jazz disonantes, sucios sampleos. Fascinante.

Jaimie Branch. Fly or die II: bird dogs of Paradise (EU). Trompetista de Brooklyn que dirige un puntilloso minimalismo acústico con filos de jazz en la instrumentación; sintes necios, violines puercos, trompetas desquiciadas, susurros, cascabeles.

Hannah Peel & Will Burns. Chalk Hill Blue (Irlanda). Más minimalismo sintético y espacioso, pastoral y flotante, melancólico y desolado, generado por esta multi-instrumentista, envolviendo la poesía hablada de Burns. Brillante onirismo cósmico.

Tunes of Negation. Reach the endless sea (Alemania). Sam Shackleton une paisajismo sintético, épico y texturoso, con percusiones tribales, hipnóticas, entre ensoñaciones de campanas celestes, estática y voces perdidas.

Laurie Anderson, Tenzin Choegyal & Jesse Paris Smith. Songs from the Bardo . Delicado y espiritual trabajo de mirada budista, con la música de Choegyal y Smith, con extractos del Libro Tibetano de los Muertos en voz de Anderson: flautas suaves, violines entre contemporáneos y románticos; drone acústico, cantos mántricos. Bella meditación.

Jazz

Kris Davis. Diatom Ribbons (EU). Pianista que combina tradición con vanguardia, que con grandes invitados (Esperanza Spalding, Marc Ribot, JD Allen, entre otros) arma un rico soufflé disonante de jazz suave y enfermo, con pizcas de rock ruidoso, scratcheos, cantos virtuosos. Gran cosa.