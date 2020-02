De continuar las tendencias de 2019 y el primer mes de 2020, el mercado laboral terminará por incidir sobre la situación del consumo privado y con ello en el bienestar de las familias mexicanas, las cifras son claras: reducción ocupacional en los rangos de ingreso superiores a tres salarios mínimos (se cancelaron 2.4 millones de puestos de trabajo); en contrasentido, se crearon 4.9 millones fuentes de ocupación y empleo en los rangos de bajo ingreso (cuando mucho ganan hasta 2 salarios mínimos); al finalizar el 2019, 57 por ciento de la población ocupada no recibe ingresos o, cuando mucho dos salarios mínimos; en 2019, el 53.1 por ciento de la ocupación creada no tuvo acceso a una institución de salud (ello elevó a 34.4 millones el total de mexicanos en dicha situación).

Algo más: al cierre del año pasado, 13.7 millones de trabajadores no tuvieron acceso a prestaciones sociales diferentes al acceso a instituciones de salud (327 mil 400 más que en 2018); una proporción significativa de lo anterior es atribuible a la informalidad (al finalizar 2019 había 31.3 millones de personas en dicha situación, 621 mil 200 más que en el cuarto trimestre del 2018); el número de trabajadores sin contrato por escrito fue de 16.5 millones (392 mil 300 más que al finalizar 2018).

El análisis por sector económico muestra que la mayor contracción de ocupación y empleo se dio en el sector de la construcción: (se cancelaron un millón 509 mil 200 plazas); las estadísticas del IMSS revelan que se mantiene la tendencia de la precarización del mercado laboral formal: en enero, y respecto a diciembre de 2019, únicamente se incrementó en 69 mil el número de trabajadores afiliados al instituto. Cuando la comparación es con el primer mes de 2019, el incremento de trabajadores afiliados al IMSS fue de sólo 316 mil 400, la menor cantidad en una década.

Pero los patrones exigen que no le muevan, y los solícitos legisladores se ponen a sus órdenes.

Las rebanadas del pastel

El presidente López Obrador insiste que no procederá judicialmente contra los ex presidentes, porque pensamos que debemos ver hacia adelante. Este es mi planteamiento, hablando de un punto final, de acabar con la corrupción hacia adelante . Es responsabilidad, dice de la Fiscalía General de la República. Bien, pero debe valorar que los que causaron la tragedia nacional (él mismo dixit) no se robaron una torta: arrasaron con el país y expoliaron a los mexicanos, lo que, de entrada, invalida el borrón y cuenta nueva que propone… Y como lo anuncia la hija de papá, entonces en Pasta de Conchos hay que esperar hechos. Solo hasta entonces.

