l gobierno de López Obrador no ha extendido nuevas concesiones mineras. En su libro Hacia una economía moral lamenta que buena parte del territorio haya sido entregada por gobiernos neoliberales a empresas privadas nacionales y extranjeras. Sin embargo, las concesiones que ya existían están siendo respetadas. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, ha expresado que hay nuevos desarrollos por concesiones que datan de gobiernos anteriores. Entre ellos se cuenta el litio, considerado el mineral del futuro por su utilidad para la energía renovable. En Sonora se realiza un megaproyecto de 100 mil hectáreas que podría calificarse entre los primeros cuatro mas importantes del mundo. Según Peter Secker, director general de Bacanora Lithium, se han invertido alrededor de 420 millones de dólares y el próximo septiembre podría terminar el trabajo de ingeniería de una planta que produciría cerca de 17 mil toneladas anuales de carbonato de litio. La empresa, con sede en Reino Unido, ha integrado un consorcio con la compañía china Ganfeng Lithium para desarrollar el Sonora Lithium Project, la primera mina de litio en México; tienen 10 concesiones mineras en una zona conocida como La Ventana .Pero no es el único lugar de la República Mexicana donde existe, hay otras que se están explorando, de acuerdo con la secretaria Márquez.

Elba Esther forever