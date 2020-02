El TSE, por otro lado, convalidó la postulación a la presidencia del ex ministro de Economía Luis Arce, del MAS, quien también tenía una demanda de inhabilitación.

La Paz. En lo que el derrocado ex presidente de Bolivia Evo Morales calificó de golpe contra la democracia , el Tribunal Supremo Electoral (TSE) invalidó ayer su postulación a un escaño en el Senado en las elecciones nacionales del 3 de mayo con el argumento de que no reside en Bolivia.

Arce había solicitado asilo en México, pero regresó al país para asumir la campaña de su partido.

El ex ministro lidera la intención de voto con 31.6 por ciento, según un reciente sondeo del grupo Ciesmori, seguido del ex presidente centrista Carlos Mesa, con 17.1 por ciento.

Las candidaturas del ex canciller Diego Pary, y del líder de derecha Mario Cossío, también fueron inhabilitadas por no cumplir con el requisito de la residencia permanente en las regiones de Bolivia por las que se postulaban, explicó Romero, en rueda de prensa.

Apenas antier, la fiscalía de La Paz abrió un proceso penal contra Morales y sus más cercanos colaboradores por fraude en las anuladas elecciones de octubre pasado, informó el fiscal general de facto Juan Lanchipa.

El ex gobernante y candidato presidencial perdedor Carlos Mesa solicitó la semana pasada que la fiscalía amplíe las investigaciones por delitos electorales a Morales, su ex vicepresidente Álvaro García y sus ex ministros Juan Ramón Quintana (Presidencia), Héctor Arce (Justicia) y Carlos Romero (Gobierno).

Mesa considera que quedó inconclusa la investigación contra seis miembros del antiguo TSE, cinco de los cuales están en la cárcel y uno en detención domiciliaria.

Los delitos denunciados por Mesa son uso de documentación falsa, alteración y obstrucción de procesos electorales y ocultar resultados.