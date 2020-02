Preocupa el futuro del cine brasileño

El actor británico Jeremy Irons preside el jurado internacional, compuesto por la actriz franco-argentina Berenice Bejo y el cineasta brasileño Kleber Mendoça Filho, entre otros.

La presencia de éste último es un reflejo de la preocupación de la Berlinale ante la amenazante situación que padece la industria fílmica brasileña, la cual será objeto de un radical recorte de presupuesto, medida tomada por el actual gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro.

La mexicana Salma Hayek regresa a Berlín de la mano del español Javier Bardem con la cinta The Roads no Take, de la británica Sally Potter.

La veracruzana logró su consagración en el cine en 1995, precisamente en el festival de Berlín, con la película El callejón de los milagros, del cineasta mexicano Jorge Fons, más allá de su carrera como actriz en telenovelas mexicanas. Desde entonces se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de la Berlinale.

El estadunidense Abel Ferrara presentará Siberia, coproducción mexicana con Willem Dafoe, consentido de la Berlinale, como protagonista.

Argentina participa en la contienda por el Oso de Oro con El prófugo, de Natalia Meta, con la legendaria Cecilia Roth en el reparto.

En tanto Brasil llega con un drama sobre la esclavitud en ese país con Todos os mortos, de Caetano Godardo.