‘‘En síntesis, leer es ejercitarnos intelectual, emocional y socialmente. Y como cualquier otra habilidad hay que practicarla regularmente y sacarle el mayor provecho.”

Antes, el funcionario universitario alertó que, según información reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la lectura disminuyó entre los mayores de 18 años, 8 por ciento en términos de libros y 9 por ciento en periódicos, revistas y materiales electrónicos en contraste con 2015.

‘‘Esto, en el fondo, es la razón de esta feria. Es invitarlos a retomar el hábito de la lectura. Si los adultos no leen, no podemos esperar que nuestros jóvenes lo hagan. No debe sorprendernos que en las pruebas resulte que no ha habido cambios en la comprensión de lectura en los últimos años. Tenemos que fomentar el hábito de la lectura.”

La subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Natalia Toledo, habló del binomio palabra-papel desde la época prehispánica y destacó algunas de las acciones de esa dependencia para fomentar la lectura y la importancia de las lenguas originarias.

Recordó que su padre, el pintor Francisco Toledo (1940-2019), fue también editor y que cuando era niña lo acompañaba a la feria del Palacio de Minería a vender los libros que publicaba.