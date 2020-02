En el caso de Coyoacán, en el último año de gestión del ahora diputado local perredista, Valentín Maldonado Salgado, la ASCM revisó 40 mil expedientes relacionados con la entrega de tabletas y detectó casos en los que las firmas de beneficiarios no coincidieron con las identificaciones de los expedientes, lo que el órgano auxiliar del Congreso local corroboró con peritajes de técnicos de la fiscalia capitalina.

No se comprobó además que se aplicaron elementos reales de valoración para acreditar en el presupuesto dicha acción; se detectaron facturas de tabletas que no cumplieron las características descritas en las bases de licitación y el padrón de beneficiarios no fue publicado en la Gaceta Oficial, entre otras.