Entre los resultados que presentó la ASCM destaca que la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no proporcionó los acuerdos que justificaran 161 asignaciones que representan en conjunto un pago de más 88.5 millones de pesos por concepto de prerrogativas entregadas a los grupos parlamentarios, a fin de realizar actividades encaminadas al cierre de la legislatura.

La ALDF no justificó gastos

“Debido a que no se tuvo acceso a todos los acuerdos (…), y a que no recibimos respuesta a las solicitudes de confirmación enviadas a los grupos parlamentarios y diputados, desconocemos si los acuerdos de dichos órganos y los presupuestales que les fueron asignados durante 2018 se encuentran debidamente autorizados, registrados y revelados en los estados financieros. No fue posible verificar el cumplimiento en general de los acuerdos emitidos”, concluyó la auditoría.

La ASF recomendó al Congreso local, por conducto de su tesorería, establecer mecanismos de control y supervisión para que las cuentas por pagar y recibos sean elaborados y emitidos para el pago de las prerrogativas asignadas a los grupos parlamentarios e indiquen de manera correcta su documento justificativo, de conformidad con la normatividad interna aplicable.