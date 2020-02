Por su parte, Imanol Ordorika, especialista en educación superior, consideró que la iniciativa es una agresión a la autonomía universitaria. Cualquier cambio tiene que venir desde dentro de la Universidad, no desde fuera. Los universitarios tenemos que discutir nuestros propias posibilidades y no podemos aceptar que nadie desde fuera intente pasar sobre nuestra autonomía .

Consideró que no se trata de un hecho aislado, es algo que se está construyendo desde una base diferente . Incluso, dijo que los rectores han advertido esta pretensión desde hace casi un año, y que durante este lapso se ha visto que legisladores de diferentes partidos y sus bancadas respectivas pretenden violentar la autonomía universitaria a través de una reforma a su ley orgánica. Ahora tocó a la UNAM.

Como ya ha ocurrido en dos ocasiones–con la iniciativa de retirar el beneficio fiscal a las películas y rotar la presidencia del Instituto Nacional Electoral– el filtro entre coordinación y grupo parlamentario volvió a mostrar porosidad porque el proponente pasó su iniciativa directamente en la mesa directiva, de lo que no se enteró la coordinación de ese partido, y una vez que la presidencia la anotó en el orden del día la turnó a comisiones para ser dictaminada.

Para diputados de Morena consultados –y que solicitaron no ser nombrados– la iniciativa no tiene futuro porque en casas de estudios de los estados donde se aplicó ese mecanismo las elecciones resultan un caos e implica una violación franca a la autonomía de la UNAM . Incluso, sin que viniera al caso, señalaron que Jáuregui niega tener vínculos con Martí Batres Guadarrama, no obstante, sí forma parte de su grupo político.

En respuesta al reclamo de autoridades universitarias, la bancada de Morena emitió un comunicado donde se deslindó de la iniciativa y obligó a Jáuregui a retractarse: “Al respecto, afirmamos que dicha iniciativa no forma parte de la agenda legislativa de nuestro grupo parlamentario, registrada el 5 de febrero de 2020 como señala la normatividad que nos rige. Es preciso decir que el diputado Jáuregui Montes de Oca tiene el derecho que le otorga la Constitución de presentar iniciativas, derecho que también está previsto en el reglamento interno del grupo parlamentario de Morena y que estamos obligados a respetar.

No obstante, en atención a las diferentes preocupaciones que ha suscitado dicha iniciativa, nuestro grupo parlamentario solicitará a su autor retirarla en definitiva. El grupo parlamentario de Morena ratifica su respeto irrestricto a la autonomía universitaria y a su vida interna.

Para que el retiro tenga validez, el diputado Jáuregui deberá enviar una comunicación a la presidencia cameral para que este jueves se cante ante el pleno.

El martes, sin que se diera lectura, el diputado presentó la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México para democratizar la elección del rector y de los directores de las facultades, escuelas e institutos de investigación.

Democratizar las formas de gobierno de la UNAM significa que al rector, a los directores de las escuelas y facultades, así como los directores de los institutos de investigación, los elijan sus propias comunidades por medio de elecciones abiertas, equitativas, competitivas y transparentes a través de voto libre y secreto .

La propuesta, que se turnó a comisiones y fue una de las que se presentó en la sesión de ayer sin leerse en la tribuna, señala que para ello se requiere abrir a la participación de la comunidad universitaria en su conjunto (profesores, alumnos y trabajadores) en la toma de decisiones, sobre quienes han de dirigir a los diferentes entes que conforman a la universidad .

Jáuregui se ha desarrollado como representante vecinal, luego en el PRD y finalmente se sumó a Morena, del que se declara fundador. Legisladores señalaron que, durante la campaña electoral de 2018 se acercó al grupo de Batres Guadarrama.