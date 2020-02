S

e discutió en diciembre pasado en la Cámara de Diputados la iniciativa para consagrar como derecho la educación en lengua materna. Más de 50 años de escuchar los primeros balbuceos infantiles hasta el encuentro con los pensamientos formales críticos de cientos de adolescentes me permiten manifestarme por dicho derecho.

Por medio de la lengua materna nombramos por vez primera al mundo, reconocemos su diversidad e interpretamos la realidad para construir nuestra cosmovisión; conocemos las primeras palabras amorosas, las canciones de cuna, expresamos nuestras vivencias, angustias, temores, sueños, fantasías, alegrías y nos advertimos sujetos ya que la lengua materna nos da un nombre que nos hace únicos e irrepetibles. Al ser nombrados, nos diferenciamos paulatinamente de nuestra madre, al mismo tiempo que nos apropiamos de la herencia, tradiciones e historia familiar para configurar una identidad personal, familiar, local, regional y nacional.

Cuando a un niño o a una niña que se ha desarrollado en una comunidad con una lengua, una cultura, valores y representaciones familiares y sociales definidas y compartidas, se le exige la escolarización en otra lengua, se le niega la propia identidad; se le envía el mensaje de que las representaciones familiares y sociales que ha construido hasta el momento en su lengua originaria no son válidas. Se le coloca en una circunstancia enajenante que lo obliga de manera violenta a negar su herencia cultural. Su nombre ya no se vincula a la voz de la madre; los nombres de los animales y las plantas que le rodean no tienen ninguna relación con el padre y los hermanos; las maneras de saludar, pedir las cosas y despedirse no tienen ninguna similitud con lo que le era familiar en casa y con los abuelos. Es sometido a la violencia del no reconocimiento y a la negación de todo su bagaje cultural. No nos sorprendamos pues de los resultados que obtenga en la escuela, pues están asociados a un proceso de negación y de desvaloración.

Es un derecho humano conservar en la escuela la lengua materna para desde ahí reconocer al mundo y después poder conocer y entender otras lenguas. El trabajo educativo les permitirá a los sujetos, paulatinamente, ponerse en el lugar de otros y así enriquecer sus puntos de vista a partir de la comprensión de las perspectivas ajenas, apropiarse de diversos productos culturales, construir valores de identidad nacional y apoyar su formación integral.

Según datos oficiales, existen 69 lenguas en México; 68 indígenas y el español. Existen aproximadamente 7 millones 382 mil 785 personas en México de más de tres años que hablan alguna lengua indígena. Al negarles la educación en su lengua, no sólo los estamos sometiendo a una fuerte discriminación y violencia, sino que vamos paulatinamente borrando la herencia de su cultura en el ADN nacional.