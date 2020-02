“Si no hubiesen tomado (Francisco) Villa y (Emiliano) Zapata la Ciudad de México, no se hubiese promulgado la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 para garantizar el derecho de los campesinos a la tierra; si no hubiese habido Revolución,≠ no se hubiese contado con la Constitución del 17. O sea, los movimientos sociales son los que permiten que haya avances en el terreno de la justicia”. Lo mismo para acabar con la corrupción, con la impunidad y fortalecer los valores culturales, morales y espirituales, además de procurar la unidad de las familias y evitar su desintegración.

Consideró que la izquierda cometió el grave error de hacer a un lado a la familia y le dejó a la derecha, con toda su hipocresía, el tema . No obstante, sostuvo que si no fuese por los valores y la fraternidad familiar esto sería un infierno .

López Obrador calificó de buenas propuestas los llamados a capacitar a todos los servidores públicos sobre violencia de género, que se incluyan temas feministas en libros de texto, a partir del nivel primaria, y emprender una campaña de denuncia de la cultura machista.