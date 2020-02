▲ AMENAZAN CON PLANTÓN EN PASEO DE LA REFORMA . Ex policías federales bloquearon durante más de dos horas el Paseo de la Reforma –en el cruce con Insurgentes– y advirtieron que de no ser resueltas sus demandas podrían instalar un plantón en esa importante avenida. Foto Marco Peláez

De las aguas agitadas de la política nacional y del tenso ambiente que se vive en ciertos ámbitos de la vida pública dio cuenta ayer el mismo presidente López Obrador, quien agradeció a soldados y marinos, en el contexto de la conmemoración del Día del Ejército, no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y el golpismo (nota de Eduardo Murillo y Alonso Urrutia, https://bit.ly/2SK7EBf).

Más tarde, en un discurso en memoria del asesinato de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó, el propio presidente de la República prefirió no dar lectura a una parte de su discurso en que mencionaría cómo no todos lamentaron este abominable hecho y cómo un sector lo celebró . Dijo que prefería omitir esa referencia en su discurso porque no quiero, no quiero polarizar más . Antes, otro orador en el acto había expresado su adhesión a las políticas obradoristas: Yo estoy con usted: los conservadores son irremediablemente pendejos .

En este marco de polarización, tentaciones golpistas, presiones de las cúpulas empresariales y una desesperada búsqueda de banderas electorales y políticas por parte de sus opositores, ¿convendrá tácticamente al presidente López Obrador (aunque formalmente sea Gertz Manero) ir contra el priísmo y en específico contra Enrique Peña Nieto? ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx