egún el abogado defensor Javier Coello Trejo, su cliente Emilio Lozoya no se mandaba solo . En el organigrama del gobierno, al menos tres funcionarios estaban por encima de él. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y Pedro Joaquín Coldwell, de Energía. También los integrantes del consejo de administración de Pemex. Pero arriba de todos, el presidente Peña Nieto. En una nota firmada por Juan Montes y José de Córdoba, el diario The Wall Street Journal dice que la justicia mexicana investiga al ex presidente Enrique Peña Nieto como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años, afirmó un funcionario mexicano . Lozoya fue detenido la semana pasada en Málaga, España, y ayer lo visitó su abogado en prisión. No quiere ser extraditado a México. Está acusado de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de la acerera mexicana Altos Hornos. La oficina del fiscal general (Alejandro Gertz Manero) tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta Agronitrogenados (comprada a Altos Hornos) y Odebrecht llega al más alto nivel , aseguró el alto funcionario (cuyo nombre no es mencionado) a The Wall Street Journal, refiriéndose a Peña Nieto. La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el ex presidente será acusado en el futuro , agregó. El presidente de Altos Hornos, Alonso Ancira, arrestado en España en mayo de 2019, en libertad condicional mediante el pago de una fianza de un millón de dólares, ha negado los cargos relacionados en su contra, mientras lucha, como Lozoya, contra su extradición a México. Los reporteros de The Wall Street Journal no pudieron localizar a Peña Nieto, pero se sabe que salió de España recientemente y se encuentra en algún lugar de Nueva York.

