El 10 de febrero, el gobierno argentino, encabezado por Alberto Fernández (presidente) y Cristina Fernández de Kirchner (vicepresidenta), cumplió dos meses de iniciado. Un gobierno nacional, popular y democrático; un gobierno peronista. Sin embargo, Milagro Sala y algunas de sus compañeras (militantes sociales en la provincia de Jujuy), Julio de Vido (ex ministro de Planificación de Néstor Kirchner y Cristina Fernández), Amado Boudou (ex vicepresidente de CFK), Luis D’Elía (militante de organizaciones sociales) y otros continúan presos.

En Izcalli veo pequeños de menos de 10 años ayudando a recoger la basura de las casas, trabajando en los puestos del tianguis o vendiendo dulces. Hoy inspeccioné fuera de la escuela y no encontré ninguna cámara de seguridad. En México el salario de una persona proletaria no cubre las necesidades básicas de una familia, en muchas ocasiones ni el salario de dos; a veces es más fácil que un niño encuentre trabajo que un adulto, convirtiéndose en objeto de explotación.

Miguel Socolovsky, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM

Atentados contra libreros y promotores de la lectura

La crónica ¿Por qué se atenta contra los libros? , de Elena Poniatowska, publicada el domingo pasado en La Jornada de Enmedio, resulta conmovedora y a la vez preocupante. Los vendedores de libros del llamado segundo o tercer mercado (fuera ya de librerías) son importantes promotores de la lectura y la bibliodiversidad. Como denuncia el librero y promotor Fernando González Vázquez: Las autoridades no tienen amor por los libros (habla del personal de vialidad de la alcaldía Álvaro Obregón). Nos ignoran, nos levantan como si vendiéramos piratería, fritangas, quesadillas, tacos; no nos conceden el valor de promotores de la lectura .

Al principio de la crónica, cuando la autora veía los puestos de libros en avenida de la Paz e Insurgentes, Ciudad de México, Poniatowska comenta que entraba a pie a un espacio moral, un triángulo espiritual conformado por libros al aire libre y resguardados en la noche bajo una lona protectora . Por lo contrario, en vez de ser perseguidos y acosados, los vendedores de libros en la vía pública hacen un servicio social y cultural como promotores de la lectura, sobre todo si, como quisiéramos, orientan y conversan con sus probables lectores.

Miguel Ángel Guzmán

Solicita medicamento para controlar diabetes

Doctor Gustavo Rojo Guerrero, director de la clínica del Issste en Querétaro:

Me dirijo a usted para solicitarle su intervención, ya que en la CMF de Querétaro me informaron que no tienen el medicamento pioglitazona desde hace dos meses y que no saben cuándo van a surtirla. Este medicamento es el que controla mi diabetes.

Espero pronta respuesta, pues ya no tengo esa medicina.

Miguel Reséndiz Martínez. RFC: REMM490926. Pensionado del Issste

Invitaciones

Mesa de argumentos en defensa de pensiones

Los Consejeros Nacionales de Adultos (Cona) convocan a la primera mesa de formulación de los argumentos en defensa de los pensionados en México, a celebrarse el 22 de febrero a las 10 horas en el auditorio Bassols, edificio anexo de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria, con la siguiente consideración:

Para integrar los argumentos que llevaremos a la mesa de análisis y solución solicitada al Presidente de la República, los asistentes fortalecerán con propuestas concretas los siguientes temas:

Las Afore garantizan el empobrecimiento de los futuros pensionados. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de recuperar su administración.

La unidad de medida y actualización (UMA) empobrece a los pensionados y es anticonstitucional su aplicación. En consecuencia, las pensiones deben ser incrementadas con base en los aumentos al salario mínimo.

Las empresas deben actualizar las pensiones en el IMSS según el salario de sus trabajadores.

Una vez lograda la integración de los argumentos, éstos serán analizados.

Los asistentes podrán inscribirse al inicio del acto o en [email protected], teléfono celular: 55-1014-7053.

Francisco Muñoz Apreza

Vocero presidente nacional del Cona, AC

Presentación de libro de derechos humanos en la Ciudad de México

La Secretaría de Derechos Humanos de Morena, Ciudad de México, invita a la población a la cátedra de derechos humanos y presentación del libro Memorias de los derechos humanos en la Ciudad de México, hoy a las 16:30 horas en el local del Stunam (avenida Universidad 779, colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez).

Imparten el doctor Manuel González Villalobos, secretario de derechos humanos de Morena Ciudad de México, y la diputada federal Laura Martínez González. Informes y registro: [email protected] y teléfono 7587-0642.

Manuel González Villalobos

Marcha-foro en defensa del agua y el territorio

En el contexto de la Jornada Global en Defensa del Territorio y la Madre Tierra Samir Somos Todas y Todos, invitamos a participar en la marcha-foro El agua y el territorio son nuestra vida , hoy a las 16 horas en avenida Aztecas 215, para marchar hasta la Parroquia de la Resurrección (avenida Aztecas, esquina Ixtlixóchitl, Ajusco, Coyoacán). Los ponentes serán el maestro Ramón Morales, UAM Xochimilco; doctora Alice Poma, IIS UNAM; doctor Pablo Gaytán, UAM Xochimilco, y Verónica Rodríguez, región poniente Conur.

Convocan la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán y Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia (Conur).

Gustavo López Rosas