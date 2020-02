De los corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2020, p. 26

Teresa Aracely Alcocer, de 37 años de edad, colaboradora de la estación radiofónica La Poderosa, de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinada a balazos frente a su padre fuera de su vivienda, en la colonia El Barreal. Se hacía llamar Bárbara Greco y en su programa abordaba temas de esoterismo.

El martes, hombres armados llegaron a su domicilio, en el cruce de las calles Honduras y 20 de Noviembre, y la asesinaron.

Amigos y radioescuchas condenaron el crimen y exigieron justicia. En sus últimos mensajes en redes sociales Alcocer escribió: Las niñas y niños no se golpean; no se abusa de ellos y no se matan , y condenó el crimen de la niña Fátima, perpetrado en la Ciudad de México. Este año han sido asesinadas 22 mujeres en Ciudad Juárez.

En Morelos, el director de la revista Perfil, Adrián Fernández Guerra, quien festejaba su cumpleaños con sus compañeros en el bar México Lindo, en el centro de Cuernavaca, fue secuestrado por un grupo armado cerca de las 20:30 horas del miércoles. Los pistoleros mataron a un guardia del negocio.

En Tamaulipas, policías estatales agredieron a Neftalí Antonio Gómez, reportero del periódico regional Vox Populi, a quien le arrebataron su cámara fotográfica cuando acudió a un accidente vehicular en Nuevo Laredo para el portal de Internet del diario, con sede en Ciudad Victoria.