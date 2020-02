E

n una entrevista con un medio estadunidense el secretario de Hacienda se mostró optimista en cuanto al crecimiento del PIB este 2020. De entrada, indicó que la ligera contracción observada en 2019 resultó natural y en línea con el decepcionante desempeño de la actividad en el mundo . Las cosas se ven mejores este 2020. Las razones que argumentó el secretario son que la inflación y la deuda están controladas, que el peso es estable, que Pemex ha revertido su decrecimiento productivo. Junto con ello, por supuesto, está la ratificación del tratado de libre comercio de América del Norte, ahora llamado T-MEC.

Su estimación de crecimiento, sin embargo, no la modifica. Mantiene su previsión de 2 por ciento que, por cierto, no comparten los analistas económicos. Las estimaciones del sector privado sostienen que la economía crecerá solamente uno por ciento. Estimaciones que se han reducido de lo que pensaban hace seis meses, cuando auguraban un crecimiento posible de 1.7 por ciento para el año en curso. Hay quien sostiene, como el Bank of America, que el crecimiento apenas alcanzará 0.5. El problema es que junto a las cosas mejores , expuestas por Herrera, la política monetaria decidida por el Banco de México (BdeM) sigue siendo restrictiva.

En opinión de Herrera, la inflación bajo control y la estabilidad del peso claramente señalan que hay espacio para mantener reducciones de la tasa de interés, lo que debería hacer el BdeM. El secretario argumenta que él nos es el único que lo dice. Es algo que ya planteó el director para el hemisferio occidental del FMI . En efecto, Alejandro Werner dijo el mes pasado que México tiene un espacio significativo para mantener reducciones de la tasa de interés que impulsen el crecimiento, reconociendo que otros países de América Latina han reducido el costo de los préstamos.

Una revisión de las tasas reales de interés que resultan al ajustar la inflación para los países del G-20 indica que México tiene la mayor tasa. Del grupo sólo cinco países mantienen tasas de interés reales positivas y de ellos la mayor es la mexicana. Arabia Saudita y Sudáfrica tiene una tasa de interés de 2.6 y 2.8, en tanto Indonesia y Rusia mantienen tasas de 3 y 3.8; México por decisión de la junta de gobierno del BdeM mantiene una tasa real de 4 por ciento. El resto del G-20 tiene tasas de interés reales negativas: Brasil, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido de entre -0.2 y -0.8 por ciento.