En conferencia de prensa se dio a conocer que la banca ha dado por suspendido el proyecto de facturación instantánea que se tenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dado que, por el momento, no han tenido acercamientos con Raquel Buentrostro, y está en las manos de la administración continuarlo.

“El sector de infraestructura se ha quedado un paso atrás… El armado de los proyectos toma tiempo, pero desde el punto de vista de políticas públicas es un sector que va a dar un impulso a la actividad económica en los próximos años.”

Añadió: El sector energético también es importante. Sin duda habrá anuncios próximamente del gobierno federal, incluyendo todos los sectores y la banca no se queda atrás para impulsar y apoyar no sólo a Pemex. El sector energético puede tener un impacto sobre la actividad económica .

Suspendido, el programa de facturas instantáneas

Luis Niño de Rivera informó que las instituciones bancarias han dado por suspendido el programa de facturación instantánea.